Il ricordo della politica per la scomparsa di Costantino Fittante

E’ deceduto ieri dopo un lungo periodo di malattia Costantino Fittante, politico di lungo corso della sinistra lametina.

Il Movimento Lamezia Bene Comune lo ricorda come «un punto di riferimento imprescindibile della nostra comunità umana e politica, uno dei simboli della storia della sinistra lametina e calabrese, un baluardo dell’impegno civile che in questi anni, fino alla fine, davvero fino all’ultimo respiro e con le ultime forze rimaste, non ha smesso di lottare per una Calabria giusta e libero, dove venissero realmente garantiti i diritti costituzionali».

Si annuncia che «avremo modi e occasioni di raccontare Costantino, la sua umanità, la sua passione politica fiera e combattente fino alla fine. Oggi il nostro movimento lo ringrazia per il cammino fatto insieme in questi anni, per essere stato capace di unire le generazioni nel nome della buona politica e delle battaglie civile e democratiche che porteremo avanti. Soprattutto resterà con noi la sua intransigenza sulla legalità e l’etica, sul contrasto ad ogni mafia e mafiosità, valori rispetto ai quali non accettava il minimo compromesso o cedimento: per Costantino la ‘ndrangheta era il primo e principale nemico della Calabria e della democrazia e combatterlo il primo dovere morale di ogni cittadino, comunità politica, rappresentanza istituzionale. Oggi ci stringiamo attorno alla moglie, alle figlie e ai figli, alla sua famiglia tutta con la gratitudine di una comunità che continuerà ad attingere agli insegnamenti e all’esempio di un padre e un fratello».

Domenico Furgiuele, parlamentare della Lega Salvini Premier, parla di «un faro di etica e di coerenza politica che ha saputo mettere il suo enorme bagaglio di esperienza istituzionale a disposizione di tutti, ma proprio tutti i cittadini, in maniera particolare di quelle giovani generazioni cui seppe stare vicino fino all’ultimo».

Per il deputato «la lezione morale, e politica al tempo stesso, di Fittante si inserisce a pieno titolo nel patrimonio culturale della nostra città perché profuma di quei valori che dovrebbero ispirare l’agire di ogni forza politica. Ai suoi cari, ai suoi amici giungano i sensi della mia sincera vicinanza».