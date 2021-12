Martedì presentazione del Premio Astrea 2021

È in programma per martedì, alle 16:30 nella Sala Napolitano, la conferenza stampa di presentazione del Premio Astrea 2021.

Il Premio Nazionale Astrea è riconosciuto dal ministero di Grazia e Giustizia; inoltre vanta i patrocini di: Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Comune di Lamezia Terme, Epli Nazionale (ente proloco italiane); oltre a numerosi partner privati ed associazioni.

«L’iniziativa è un vero e proprio progetto culturale che persegue principi e finalità ben precise quali la giustizia e la legalità. Ciò – sottolinea la presidente del Premio Piera Dastoli – senza dimenticare realtà e personaggi che costituiscono delle vere eccellenze in ambiti vitali della società italiana come la cultura, lo sport, il giornalismo, l’imprenditoria, l’impegno sociale. Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia – tiene a evidenziare la presidente Dastoli – il nostro plauso andrà in modo particolare a quanti hanno profuso il loro impegno in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità».

«I vari personaggi di rilievo che si sono succeduti, sono riusciti a portare questa manifestazione ad essere diffusa da prestigiosi media nazionali, oltre, che dalle tante testate regionali e locali, ai quali va il nostro pieno ringraziamento anche per il l’importante compito che svolgono nella nostra società – sottolinea il direttore artistico Massimo Mercuri – l’evento, oltre che dal vivo, potrà essere seguito in diretta streaming attraverso alcuni canali tv della piattaforma Sky e del digitale terrestre».

La cerimonia di consegna dei premi Astrea si svolgerà sabato 11 dicembre alle 20, al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, con ingresso libero. I nomi dei premiati e dei premianti, unitamente ai dettagli della serata, saranno nel corso della conferenza stampa di martedì prossimo.