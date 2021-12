Inaugurata la sede calabrese del movimento di Gianluigi Paragone

Nella città di Lamezia Terme, alla presenza del senatore Gianluigi Paragone, è stata inaugurata la sede regionale della nuova formazione politica che richiama il concetto di sovranità monetaria e nazionale, l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea.

A presentare i lavori il coordinatore regionale Massimo Cristiano, secondo il quale sono 13 i circoli calabresi dopo 16 mesi. “Questo luogo, intitolato alla memoria del compianto Vincenzo Carbone, già coordinatore di San Eufemia d’Aspromonte -Bagnara, rappresenta un punto di riferimento fondamentale, un presidio per la libertà aperto a tutti”, sostiene Cristiano, “oggi rappresentiamo l’ultima resistenza, l’ultimo baluardo di libertà per gli Italiani, anche per chi non si riconosce in nessun partito politico. Siamo qui in una terra bellissima dalle potenzialità naturali immense, stiamo facendo un gran lavoro e siamo pronti per affrontare le prossime sfide”.

Strali così contro l’attuale Governo per la gestione della pandemia, del green pass, delle politiche economiche.