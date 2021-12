Sabato al Teatro Grandinetti terza edizione per il premio Astrea, prima in presenza a Lamezia Terme

Terza edizione per il premio Astrea, prima in presenza a Lamezia Terme dopo quella virtuale dello scorso anno e l’esordio avvenuto a Maida.

Sabato dalle 20.30 sul palco del Teatro Grandinetti sfileranno così magistrati, forze dell’ordine, parenti delle vittime della criminalità, con a presentare in conferenza stampa la manifestazione Piera Dastoli e Massimo Mercuri a nome dell’organizzazione.

Tra i premiati e premianti di quest’anno il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra; il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia; il Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, Francesco Paolo Sisto; la giornalista Lilli Gruber; il Procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo; i vertici delle forze dell’ordine; il presidente del tribunale lametino Giovanni Garofalo.

I saluti dell’amministrazione sono stati portati dall’assessore Vaccaro ed il sindaco Mascaro, concordi nel ringraziare le associazioni del territorio per il continuo impegno nell’offrire eventi, la cui riuscita dipende però dal reale riscontro del pubblico, sostenendo come la città della piana primeggi per varietà e numero di spettacoli in ambito regionale.

Si punta molto così sui concetti di giustizia e legalità, visto l’elenco dei premiati, con anche qualche esponente locale tra il mondo della cultura e della medica a vedersi consegnato un riconoscimento sul palco.