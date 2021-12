Sabato presentazione del libro Holy Trinity.

Organizzatq dalle Associazioni Cantiere Laboratorio e You and me together, sabato alle 17, presso la Sala Congressi “Prunia”, si terrà la presentazione del libro Holy Trinity.

All’intervento iniziale di Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio, seguirà quello dell’autore Vittorio Militi, medico umanitario e presidente della O.N.G. You and me together.

Inizio anni ’80, un misterioso virus si sta diffondendo nel cuore dell’Africa nera. Il giovane Michele Russo (Vittorio Militi), medico umanitario appena arrivato in quella terra, deve affrontare i sintomi devastanti dei pazienti che giungono da lui in fin di vita, tra laboratori segreti, morti sospette e ricerca della verità, una verità scomoda alla quale non rinuncia ad arrivare.

Da qui nasce il libro “Holy Trinity” di Militi, storia di esperienze sul campo, con i suoi rischi e pericoli che non hanno fermato la sua missione e passione di spendere la propria vita al servizio dei più deboli.