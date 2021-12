Forti disagi per il maltempo e per la scarsa manutenzione della città secondo la Lega

«La città di Lamezia Terme, ormai da tempo, versa in una condizione di abbandono, è sufficiente una giornata di pioggia a rendere poco sicure le strade cittadine» sostengono il segretario cittadino Lega Lamezia, Giuseppe Isabella, ed il segretario Prov. Area Tirrenica, Antonio D’Alessi.

«Si segnalano diversi tombini che saltano per la pressione dell’acqua che non riesce a defluire in quanto persiste un carente stato di manutenzione e pulizia al quale, si aggiunge, un mancato adeguamento della rete di raccolta delle acque bianche», reputano i due leghisti, «oltre a questo annoso problema, che nel tempo si accentua sempre di più, si evidenzia lo stato di un manto stradale che puntualmente cede creando delle voragini, in cui malcapitati automobilisti finiscono per imbattersi con i propri mezzi subendo rovinosi danni».

Si reputa che «l’unico blando intervento è la segnalazione a posteriori con transenne e segnali stradali di pericolo, che per quanto necessari, a nulla servono se non si cerca di risolvere a monte il problema», anche se due settimane fa la stessa amministrazione comunale pubblicava una determina in cui si specificava che «non è possibile, a causa del completo utilizzo delle somme affidate alla ditta Lucia Costruzioni, richiede ulteriori interventi per l’ambito di competenza dell’appalto», e che «il personale dell’ufficio competente sta predisponendo la documentazione e gli atti necessari a bandire la nuova procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di manutenzione periodica delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunali annualità 22/23». Veniva così ritenuto «necessario e indispensabile procede alla consegna sotto riserva di legge dell’appalto in oggetto all’impresa Bernardi Carlo Costruzioni s.a.s di Emanuela Ferraiuolo & C. al fine di garantire, per quanto possibile e in base alle somme disponibili, la pubblica incolumità e sicurezza degli utenti delle instratture stradali di proprietà comunale fino al termine dell’annualità in corso». Per gli interventi che saranno indicati nel mese di dicembre alla ditta lametina il Comune spenderà 152.436,22 euro, di cui 122.552,72 per lavori al netto del ribasso del 6,100%, 2.395,00 per oneri di sicurezza, 27.488,50 per oneri I.V.A. Al 22%.