Le proposte di Lameziaeuropa per il Bando Progetti Pilota del MISE tramite due avvisi pubblicati oggi

Oggi sono stati pubblicati, sul sito della Lameziaeuropa, gli avvisi pubblici finalizzati alla partecipazione al Bando Progetti Pilota del MISE volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito dei Patti territoriali.

Gli avvisi riguardano le iniziative imprenditoriali private da presentare entro il 20 gennaio 2022 e gli interventi infrastrutturali pubblici da presentare entro il 24 gennaio 2022 per interventi ubicati nei 21 Comuni che costituiscono l’Area del Patto Territoriale Lametino.

L’area del Patto Territoriale Lametino comprende il Comune di Lamezia Terme, ed i venti Comuni del comprensorio lametino: Carlopoli, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d’Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta e Soveria Mannelli.

Le iniziative selezionate rientreranno nel Progetto Pilota che sarà presentato al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine del 15 febbraio, previsto dal Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 – Bando per la realizzazione di Progetti Pilota”. La dotazione dell’Avviso a livello nazionale è pari a 105.000.000 euro e l’ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota è pari a 10.000.000 euro, comprensivi delle spese di funzionamento (quota non superiore al 5% per cento delle risorse assegnate).

Lameziaeuropa S.p.A., soggetto responsabile del Patto Territoriale Lametino ed Agrolametino, possiede tutte le caratteristiche per presentare una proposta a valere sull’Avviso e la scelta è ricaduta sulla opportunità di sviluppare interventi pubblici e imprenditoriali riguardanti le seguenti tematiche:

competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata : sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di organizzazione ovvero l’offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;

: sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di organizzazione ovvero l’offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese; riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne: progetti di investimento inerenti alla riqualificazione territoriale dell’area di riferimento del Patto territoriale.

In particolare, il progetto pilota promosso dalla Lameziaeuropa punta sulla trasformazione digitale attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali pubblici materiali ed immateriali. In tal modo si vuole favorire il raggiungimento dei seguenti obbiettivi strategici: