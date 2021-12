Si allarga il numero di aderenti al distretto Turistico Regionale Riviera dei Tramonti

Il 13 dicembre si sono incontrati i rappresentanti delle Associazioni Riviera dei Tramonti, Esse Turismo Calabria, Calabria Avventura e TOC –Turismo Obiettivo Calabria per programmare attività congiunte mirate alla realizzazioni di progetti di sviluppo, valorizzazione e promozione del turismo e del territorio calabrese.

Le Associazioni hanno quindi sottoscritto un accordo con il quale hanno avviato una partnership che dovrebbe avere ricadute sulla valorizzazione del territorio della Riviera dei Tramonti, dei 13 Comuni ad oggi aderenti e della regione tutta.

La linea di intervento comune, basilare per ogni successiva azione in collaborazione tra le associazioni, è quella di diffondere e far conoscere ai calabresi ed ai turisti le risorse identitarie dei territori in modo puntuale e con uno storytelling di qualità.

Le associazioni Esse Turismo, Calabria Avventura e TOC hanno quindi aderito formalmente anche al protocollo d’intesa elaborato dalla APS Riviera dei Tramonti per la costituzione del distretto Turistico Regionale Riviera dei Tramonti, implementando, in tal modo, il parterre dei soggetti privati che stanno condividendo il progetto previsto dalla L.R. 2/2019.

Le associazioni firmatarie hanno quindi elaborato e concordato le linee guida per la campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia ambientale, recependo il contenuto del Codice Etico per la salvaguardia delle spiagge, del mare e dei monti proposto dalla APS Riviera dei Tramonti, al quale hanno già aderito diversi Comuni del Tirreno catanzarese.