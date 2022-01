Perplessità in commissione consiliare per l’ipotesi di esternalizzazione del servizio tributi fuori dagli uffici comunali

Ereditata dalla terna commissariale, che ad ottobre dava indirizzo agli uffici, l’esternalizzazione del servizio tributi fuori dagli uffici comunali lametini questa mattina è arrivato in seconda commissione per una prima introduzione.

Perplessità erano state già avanzate dall’attuale sindaco Paolo Mascaro, ma ufficialmente ancora non è stata revocata la delibera approvata con i poteri della giunta da parte della commissariale, e quindi in commissione si è ritenuto necessario ascoltare anche la versione degli uffici coinvolti.

Nel quadro offerto emerge come il servizio tributi al momento si poggi su meno di 10 persone, ed anche la fase di riscossione gestita da parte dell’Agenzia delle Entrate attualmente vada a rilento.

Una questione quindi sia tecnica che politica, con quindi da valutare sia i relativi impatti economici (una percentuale della riscossione andrebbe come compenso della società esterna da individuare) che quelli organizzativi, andando a mutare i compiti di determinati dipendenti.

Sul piano politico la minoranza rimarca come la discussione dovrebbe vertere sulla proposta dell’attuale amministrazione, al netto delle intenzioni esternate dal primo cittadino, e qualche dubbio sorge anche all’interno della maggioranza. I problemi nel settore tributi, le cui vicende hanno coinvolto anche alcuni consiglieri comunali con un sostanziale nulla di fatto a loro carico, sono un ricorsivo richiamo da parte del collegio dei revisori dei conti, e le entrate tributarie sono una parte tutt’altro che secondaria del bilancio di previsione da approvare entro fine marzo. Un’altra questione quindi non rimandabile per molto tempo.