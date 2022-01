Per dieci aziende della provincia di Catanzaro una due giorni di incontri commerciali a Dubai

Grazie alla Camera di Commercio di Catanzaro, 10 aziende della provincia di Catanzaro potranno beneficiare di una due giorni di incontri commerciali a Dubai. L’iniziativa, il cui relativo avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’Ente camerale, è stato voluta dalla Cciaa per il tramite dell’azienda speciale PromoCatanzaro e s’inserisce nel novero delle attività fortemente volute per stimolare l’export e la domanda estera di prodotti locali.

Il 28 febbraio e l’1 marzo prossimi, quindi, le imprese che avranno presentato regolare domanda di accesso alla manifestazione d’interesse e saranno state selezionate, avranno a disposizione una vetrina esclusiva in cui presentare i propri prodotti davanti a buyer internazionali che saranno a Dubai in occasione dell’Expo 2022: «Il contesto economico interno presenta ancora forti instabilità soprattutto nelle sue prospettive – ha detto il Commissario straordinario dell’Ente Daniele Rossi -. A livello nazionale, infatti, la ripresa evidenziata nel 2021 sembra destinata a rallentare per effetto negativo di fattori esogeni, come l’aumento dei costi per l’energia. Per le imprese, soprattutto per quelle più fragili, si pone quindi come necessario l’impegno ad ampliare il proprio mercato, guardando a contesti esteri che già hanno dimostrato di apprezzare i nostri prodotti, principalmente nel settore enogastronomico. Diventa quindi strategico costruire dei percorsi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese locali, ancor di più oggi: con questa piccola iniziativa, definita con il segretario generale dell’Ente Bruno Calvetta e con la collaborazione della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, contiamo di stimolare l’attenzione e l’interesse delle imprese della nostra provincia verso un’occasione da sfruttare fino in fondo».

Il bando è stato pensato per favorire la nascita di collaborazioni tra le aziende del settore agroalimentare con sede nella provincia di Catanzaro e una rete di controparti commerciali degli Emirati Arabi Uniti (importatori, grossisti, ristoratori, distributori) e prevede, per le aziende locali, la partecipazione gratuita (al netto delle spese di viaggio e soggiorno dei rappresentati aziendali): il contributo, per ogni azienda che sarà ammessa, è compreso tra 5mila e 7mila euro. Diversi i servizi inclusi nel contributo previsto dall’Ente: ricerca e selezione dei buyer; predisposizione agenda degli incontri b2b da realizzarsi a Dubai; interpretariato generale nel corso dei b2b; esposizione permanente dei prodotti delle imprese partecipanti nel ristorante individuato a Dubai (dal 1 febbraio al 30 aprile 2022); inserimento dei prodotti delle imprese partecipanti nel menu del ristorante di Dubai selezionato per due settimane (dal 18 al 24 febbraio e dal 25 febbraio al 3 marzo 2022); buffet/cena con i prodotti delle imprese partecipanti presso lo stesso ristorante in un cui, poi, gli stessi prodotti saranno esposti per 3 mesi.

L’intervento è finanziato principalmente grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria. Le imprese della provincia di Catanzaro interessate a partecipare dovranno inviare all’indirizzo ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it, debitamente compilate, entro e non oltre il 25 gennaio 2022, la scheda di adesione e il company profile disponibili sui siti www.cz.camcom.it e www.promocatanzaro.it.