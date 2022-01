Lunedì mattina visita alla tendopoli di San Ferdinand della delegazione Caritas e Migrantes Regionale

Lunedì alle 10 ci sarà la visita della delegazione Caritas e Migrantes Regionale alla tendopoli di San Ferdinando a Rosarno per esprimere solidarietà a chi vive in quell’area, specie dopo l’incendio accaduto nei giorni scorsi.

Una visita che non vuole essere mera apparenza, ma concreta vicinanza a chi è costretto a vivere lontano dalla propria terra. Situazione simile, come detto da papa Francesco alla famiglia di Nazaret che “ha subito tale umiliazione e sperimentato in prima persona la precarietà, la paura, il dolore di dover lasciare la propria terra. Ancora oggi tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle sono costretti a vivere la medesima ingiustizia e sofferenza. La causa è quasi sempre la prepotenza e la violenza dei potenti. Anche per Gesù è accaduto così”.

A volerlo fortemente il Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, delegato Caritas e Migrantes della Conferenza Episcopale Calabra, che non manca di rimarcare che “l’umanità oggi cresce nella misura in cui sa guardare verso chi è più piccolo”.

Insieme a monsignor Schillaci, sarà presente Oliviero Forti, referente nazionale Ufficio Immigrazione Caritas Italiana e i direttori diocesani Caritas e Migrantes.