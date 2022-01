Servizio Civile Universale con Fondazione Trame e Ala: domani l’Open Day al Civico Trame

Scade il 26 gennaio alle 14 il termine ultimo per inviare la candidatura online per svolgere il proprio anno di Servizio Civile con Arci Lamezia Terme Vibo Valentia.

Il progetto di Fondazione Trame e Ala Associazione Antiracket Lamezia, “turismo, luoghi e identità” con codice identificativo PTCSU0002021010815NXTX, prevede la disponibilità di 4 volontari (2 per ciascun ente) con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti.

Sede di attuazione è il centro culturale Civico Trame di Lamezia Terme, in via degli Oleandri n.5, che domani, dalle 15 alle 20, sarà aperto a tutti gli aspiranti volontari per un Open Day loro dedicato.

E’ invitato a partecipare chiunque desideri conoscere meglio il luogo, lo staff e i colleghi volontari ancora in servizio, le mansioni e le attività in cui si verrà coinvolti nei dodici mesi di collaborazione, il mondo del volontariato con Arci, le modalità di compilazione della domanda online tramite la piattaforma DOL , e per chiarire ogni altro dubbio o curiosità.

Per ricevere informazioni è possibile rivolgersi anche al 329.0566908.

Il progetto di Fondazione Trame e Ala ha il fine di sostenere le attività di promozione della cultura e della legalità che le due realtà portano avanti da oltre un decennio sul territorio locale e nazionale, attraverso i linguaggi del giornalismo d’inchiesta, della letteratura, della musica, del teatro e del cinema.

Ogni anno i due enti lavorano in sinergia alla realizzazione di Trame. Il festival dei libri sulle mafie, giunto alla decima edizione, e di altri progetti collaterali che accompagnano tale esperienza, come quelli presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio (#Trameascuola) o le attività che si svolgono nei locali e nel giardino di Civico Trame (presentazioni di libri, rassegne, corsi, laboratori didattici, spettacoli teatrali, proiezioni, incontri e dibattiti, per un pubblico di tutte le età).

Gli obiettivi del progetto sono sensibilizzare ai temi della legalità, incoraggiare all’esercizio della coscienza civica, educare alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica, promuovere la cultura come strumento di lotta all’illegalità e favorire momenti di aggregazione sociale, così da innescare un processo di cambiamento positivo.

I quattro volontari che verranno coinvolti saranno protagonisti di eventi a sfondo culturale volti a promuovere tali valori, il riscatto sociale e la memoria storica del territorio, fornendo il proprio contributo nell’ideazione e nell’organizzazione logistica.

Supporteranno l’azione di Ala nei tribunali, i progetti con le scuole e le attività di segreteria. Gestiranno la biblioteca “Trame – Giancarlo Siani”, punto di biblioteca diffusa del Sistema Bibliotecario Lametino, acquisendo le competenze necessarie per la catalogazione dei libri e per l’uso dei sistemi informatici che regolano la registrazione di prestiti e restituzioni. Infine, animeranno e avranno cura quotidiana degli spazi interni ed esterni di Civico Trame.

Verranno valorizzate competenze e propensioni dei volontari attribuendo a ciascuno compiti affini alla propria personalità, dopo un iniziale periodo di formazione interna. Il percorso prevede inoltre un corposo numero di ore di formazione a cura di Arci Servizio Civile.