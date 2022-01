L’arrivo del freddo riporta per Gianturco la necessità della ventilazione meccanica controllata a scuola

“Da tempo Fratelli d’Italia sollecita l’installazione di sistemi d’aerazione come la ventilazione meccanica controllata nelle aule scolastiche per limitare contagi da Covid 19 ma nulla è stato fatto. Ora, con queste temperature gelide, il personale scolastico ed i docenti sono costretti ad aprire le finestre con il rischio che i nostri figli si ammalino”. A dichiararlo è Mimmo Gianturco di Fratelli d’Italia.

“Spetta agli enti locali ed intermedi, come previsto dalla legge 23/1996 – chiarisce Gianturco – la competenza di installare impianti nelle scuole di loro proprietà. Invitiamo le amministrazioni comunali e provinciali a lavorare in tal senso al fine di mettere in sicurezza, una volta per tutte, le scuole del territorio”.

A livello nazionale però la questione si gioca sui costi, stimati in 5.000 euro per aula negli istituti che se ne sono dotati, e sulle responsabilità che per questo anno scolastico è stata in bilico tra le dirigenze scolastiche e gli enti locali di richiedere i fondi ministeriali. E proprio Fratelli d’Italia a livello nazionale ha dato come stilema da seguire quello dell’aerazione meccanica.