Risposte non avute o non gradite lamentate da Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del malato da parte di Asp e Comune

Conferenza stampa per fornire i dati delle attività svolte da aprile 2021 al 19 gennaio 2022 da parte di Felice Lentidoro (Coordinatore Lamezia Terme Cittadinanzattiva) e Fiore Isabella (Responsabile del Tribunale per i diritti del malato) all’interno della sede di Piazza Porcelli che l’Asp ha dato in concessione all’associazione dal 2017 con lo scopo sulla carta di essere anche un punto informativo aziendale, anche se l’ex guardia medica di Nicastro nell’elenco degli immobili pubblicato dall’Asp risulta ancora come ad uso dell’azienda sanitaria e non accatastato.

Auspicando un ritorno alla normalità post pandemica e politiche organizzative che prestino più attenzione alle richieste dell’associazione, i referenti lametini hanno fornito però un quadro di segnalazioni che nei numeri appare limitato: quelle per deficit di comunicazione all’interno dell’ospedale lametino sono state 2 per il pronto soccorso, 3 per medicina, 1 radiologia, e per quanto riguarda i deficit dei servizi 1 pronto soccorso, 3 ginecologia, 4 cardiologia, 1 pneumologia, 1 diabetologia, 1 screeening, 1 Cup.

Nonostante la convenzione del 2017 prevedesse che i 90 mq dati in concessione dall’Asp dovessero servire anche ad affiancare il servizio di informazioni e prenotazioni, il report lamenta 1 segnalazione per la difficoltà di prenotazione esami doppler, 1 per le vaccinazioni nell’ospedale, e quotidiane nelle prenotazioni di visite specialistiche.

Il report rimarca come molti dei disagi siano legati alla carenza di personale, puntando poi il dito su specifiche questioni che ne derivano come: lunghe liste di attesa per prenotare prestazioni specialistiche o appuntamenti meno dilatati nel tempo ma in altre sedi all’interno della provincia di Catanzaro, contestando la difficoltà per alcuni utenti di muoversi fuori Lamezia Terme; si lamenta la mancata autorizzazione alla visita dei parenti ai degenti di alcuni reparti come medicina e ginecologia, ma si cita il decreto legge del 23 luglio 2021 che stabilisce proprio come solo con il green pass si possa «permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza, accettazione e reparti delle strutture ospedalieri. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione», citando poi 3 persone decedute in reparto senza un ultimo saluto dei propri cari; non si condivide la scelta del reparto di cardiologia in merito alle registrazioni al cup per ogni singola prescrizione di prelievo venoso e visite di sorveglianza anticoagulazione.

Si ci duole poi di come non abbiano avuto accoglimento le proposte avanzate via Pec o incontri con il direttore sanitario, la responsabile dell’Urp e quella del centro screening, rimarcando però come si siano seguiti protocolli nazionali e le scelte siano aziendali in base alle proprie esigenze e organizzazione in corso.

Si spazia poi all’ambito extra ospedaliero, chiedendo soluzioni diverse all’Asp rispetto al muro deliberato a delimitare l’area del parcheggio dal campo rom di Scordovillo, per cui l’azienda ha anche previsto di potenziare l’impianto di videosorveglianza, mentre i finanziamenti ottenuti dal Comune di Lamezia Terme per la bonifica sono limitati come raggio di azione.

Si contesta all’amministrazione comunale la mancata attivazione di un protocollo di intesa per verificare il rispetto degli stalli di sosta riservati ai disabili davanti l’ingresso del “Giovanni Paolo II”; i problemi di uso dell’associazione nazionale dei privi della vista e ipovedenti di un appartamento all’interno dell’immobile confiscato su via Nicotera (concessione triennale iniziata nel 2009 insieme all’Ente Nazionale Sordi, con problemi poi sorti durante la gestione commissariale dati i continui rinnovi); il mancato accoglimento della petizione di 70 cittadini di Gabella che richiedono la raccolta differenziata porta a porta (mentre l’attuale regolamento non prevede tale servizio della Lamezia Multiservizi per le zone collinari, che sono servite con cassonetti stradali dato l’esiguo numero di utenti); abitazioni private in stato di abbandono in via Giuseppe Maione.

Anche in questo caso si lamenta l’assenza di risposte ad una Pec inviata a novembre da parte del sindaco.