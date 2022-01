Il rilancio del trasporti e del ciclo dei rifiuti al centro del XII Congresso Regionale della FIT CISL Calabria

Si è celebrato giovedì a Lamezia Terme il XII Congresso Regionale della FIT CISL Calabria.

L’assise, che ha registrato la partecipazione numerosa dei delegati espressi da tutte le realtà lavorative della Calabria, di esponenti delle istituzioni e delle associazioni datoriali, ha dibattuto le questioni che investono le realtà produttive dei Trasporti, delle Infrastrutture, della Logistica e dell’Ambiente.

Il dibattito, avviato dalla relazione del Segretario Generale Regionale, Giuseppe Larizza, ha registrato il contributo qualificato di tutti i partecipanti e degli ospiti, i quali hanno evidenziato la necessità che la Calabria torni ad essere l’obiettivo prioritario Nazionale e Regionale per consentirle di essere efficacemente connessa al resto del Paese e all’Europa. Unanimemente è stata invocata, quindi, la rapida realizzazione di un sistema di infrastrutture e di servizi efficienti, che possa garantire la mobilità da e per la Calabria, cogliendo l’occasione irripetibile offerta dai fondi del PNRR.

L’Alta velocità sino a Reggio Calabria, la realizzazione della SS 106, i collegamenti stabili dagli Aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia e Crotone con tariffe agevolate, l’ammodernamento e l’elettrificazione delle linea ferroviaria jonica e della linea Lamezia – Catanzaro, sono stati da tutti elementi irrinunciabili per dotare la Calabria di un moderno sistema di trasporto.

L’assise ha confermato l’assoluta rilevanza strategica del Porto di Gioia Tauro, che, per le sue caratteristiche, che lo rendono una delle più grandi infrastrutture d’Europa, è nelle condizioni di promuovere e garantire un percorso di crescita stabile e duraturo all’intera Calabria. La realizzazione delle opere infrastrutturali e l’attivazione della ZES, ne garantiranno la piena trasformazione e il sicuro decollo.

Il Congresso ha manifestato la piena consapevolezza di accompagnare il processo di cambiamento in atto, animando le realtà lavorative con una presenza sindacale vigile, competente ed attiva, in grado di accompagnare lo sviluppo delle attività produttive e di garantire la tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro.

Del pari, il congresso ha posto l’accento sull’importanza di completare il sistema degli impianti per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti per consegnare alla Calabria, in questo settore, un assetto stabile ed efficiente.

Il Congresso, presieduto dal Segretario Generale Nazionale della FIT, Salvatore Pellecchia, e al quale ha partecipato il Segretario Generale Regionale della CISL, Tonino Russo, ha confermato alla Segretaria Generale Giuseppe Larizza e ha eletto componenti della Segreteria Gianluca Campolongo ed Adolfo Nerelli.