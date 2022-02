Interrogativi di Salvatore De Biase sul Parco Mitoio

Negli ormai quotidiani interrogativi di Salvatore De Biase alla stampa questa volta si ci concentra sul Parco Mitoio ritenendola «una bellezza naturale, sempre più in decadimento; visibilmente lasciata all’incuria, e forse anche da troppo tempo dimenticata», confidando «nella capacità tecnica e nella volontà politica dell’Assessore Francesco Dattilo, e certamente consapevole delle difficoltà complessive del governo Mascaro».

L’ex presidente del consiglio comunale della precedente amministrazione ripete quanto già scritto nel Dup vigente, parlando di «un’oasi naturalistica di 250 ettari, con un anfiteatro dalla capienza di circa 2.500 posti, pronto ad accogliere iniziative culturali, teatrali, musicali ecc, così da consentire a tutti i cittadini, di godere orgogliosamente, di una splendida “macchia mediterranea”», lamentando che «da anni sente ripetere la solita inattuata programmazione, che richiama un investimento a suo favore, un rilancio, una nuova realtà, legata alle Terme, al bosco e alla rigogliosa natura in cui è collocato, così come il progetto originario dettava».

Si cita anche che «grazie all’Associazione 40 Martiri, in località Fosso Malo Passo, così denominata per l’accentuato declivio, il giorno 11 Marzo 2019 è stata rinvenuta una moneta lungo gli argini del piccolo corso d’acqua li presente. La moneta, di probabile etá romana, è stata consegnata ai Carabinieri della Stazione di Sambiase e quindi agli organi competenti:. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti».

Se il palco citato attualmente non è ancora agibile, né con una gestione in atto, nei fondi legati al Pnrr ottenuti dal Comune figurano anche 5 milioni per “percorso di collegamento al mare attraverso il fiume Bagni da parco Mitoio fino al mare (valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione e la messa in sicurezza del fiume Bagni e di un ponte, piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione ambientale dell’area)».