Domani confronto tecnico su temi come piano strutturale comunale, piano casa, pratiche Sue e Suap

Un incontro per un confronto tecnico su temi come piano strutturale comunale, piano casa, pratiche Sue e Suap quello previsto domani mattina alle 10 nella sala della parrocchia di san Francesco di Paola in via della Pace.

Da un lato si troveranno gli appartenenti agli ordini professionali come ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti edili, agronomi e agrotecnici per fornire le proprie esperienze sul campo a chi, con ruoli diversi, è chiamato ad avere incarichi amministrativi legati al settore: Pietro Raso, consigliere regionale presidente della quarta commissione relativa ad assetto, utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente; Francesco Stella, assessore comunale con delega alla pianificazione territoriale, urbanistica, pianificazione nuove opere, Sue – Suap, Protezione Civile e mobilità urbana.

Scopo dell’incontro, moderato dall’ingegnere Alessandro Sesto, sarà quello così di dare il punto di vista pratico da parte di chi è chiamato giornalmente per lavoro a confrontarsi con quanto previsto a livello tecnico dagli enti pubblici, volendo così impostare anche potenziali migliorie nelle spesso intricate vicende burocratiche.