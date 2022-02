La rettifica

“Nessun candidato risulta escluso dalle competizioni del Pd di Catanzaro”

"La commissione provinciale di garanzia non può d’ufficio prendere nessuna decisione in merito ad ipotetiche cause ostative che riguardano i candidati", spiega la Presidente della Commissione di Garanzia di Catanzaro, Lidia Vescio.

