Mimmo Serrao nuovo segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista calabrese

Domenica, presso il Dopolavoro Ferroviario a Lamezia Terme, si è tenuto l’XI Congresso Regionale del Partito della Rifondazione Comunista calabrese.

Un ampio e articolato dibattito sul rilancio del progetto e dell’iniziativa politica del partito, introdotto dal Segretario uscente Pino Scarpelli, ha coinvolto le delegate i delegati provenienti dalle cinque federazioni provinciali. Il tutto arricchito dai saluti, in presenza o con un messaggio, di organizzazioni ed esponenti politici, come i Consiglieri Regionali Lo Schiavo e Laghi, Liberamente Progressisti, Calabria Resistente e Solidale, PaP e ANPI.

Al termine della discussione sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti. In particolare, eletto a larga maggioranza il nuovo Segretario Regionale, Mimmo Serrao e il Tesoriere Regionale, Pino Ciano.

«Tante sono le sfide che attendono Rifondazione Comunista, per la costruzione di un polo alternativo al centrodestra e al centrosinistra, che dia risposte ai calabresi in termini di lavoro, sanità, servizi, trasporti e, più in generale, per un progetto di una nuova società che metta al centro diritti e giustizia sociale» reputa il partito.