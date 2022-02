Corona di fiori deposta domani dalla Lega in via Martiri delle Foibe

In occasione del Giorno del Ricordo, assieme ai rappresentati istituzionali, Domenico Furgiuele e Pietro Raso, domani alle 17 i militanti della segreteria cittadina di Lamezia Terme deporranno una corona di fiori presso la stele di Via Martiri delle Foibe, quale ulteriore evento organizzato in commemorazione di tali vittime di guerra, dopo l’incontro di venerdì 4 febbraio tenutosi presso la sede cittadina della Lega.

Il “Giorno del Ricordo” è un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal Parlamento italiano, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Furono, infatti, oltre 250.000 gli esuli dell’Istria, della Dalmazia e della città di Fiume che, in conseguenza di un trattato di pace particolarmente gravoso per l’Italia, dovettero abbandonare le loro terre, lasciandosi alle spalle dolore e morte, nella drammatica ed assoluta incertezza del proprio futuro e di quello delle loro famiglie.