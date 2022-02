Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”, chiede «quali proposte dal nostro Comune ai bandi Pnrr per modernizzare differenziata e ciclo dei rifiuti?»

Nella nota stampa rimarca come «scadranno nei prossimi giorni i termini per presentare le proposte ai diversi avvisi pubblici promossi nei mesi scorsi dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» per «modernizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei nostri Comuni, realizzare nuovi impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, avviare processi di economia circolare che rappresentano la nuova frontiera delle politiche ambientali ed economiche».

Nello specifico «per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata, i bandi collegati al PNRR prevedono un investimento di 600 milioni di euro con un finanziamento massimo per ogni proposta fino a 1 milione di euro. Per l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, si parla di un investimento complessivo di 450 milioni con un finanziamento massimo per ciascuna proposta di 40 milioni di euro».

Vista l’imminente scadenza dei bandi, si chiede «all’amministrazione comunale di comunicare quali proposte siano state presentate, anche eventualmente in collaborazione con altri Comuni dell’hinterland lametino, sia per quanto riguarda l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti sia per quanto riguarda i progetti di economia “circolare”», il tutto senza mai citare l’Ato di Catanzaro, che in questo 2022 dovrebbe decidere proprio in merito ad impianti e gestione del ciclo dei rifiuti.