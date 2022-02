L’Associazione “Per Te” il 5 Febbraio ha proceduto a rinnovare i componenti del proprio direttivo e si avvia ad una nuova stagione di adesione di volontari e impegno sul territorio.

L’Associazione, attraverso l’assemblea degli iscritti, ha votato il nuovo direttivo che si compone di Caterina Nero in qualità di Presidente, Laura Gigliotti Vice Presidente, Raffaello Alemanno Segretario, Matteo Folino, Giuseppina Mancuso e Rosetta Caporale in qualità di Consiglieri.

L’ associazione nasce nel 2019 in ricordo di Adele Bruno con l’obbiettivo di sostenere, accogliere e orientare le donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso.

La crisi pandemica ha esasperato il fenomeno della violenza sulle donne le quali, costrette in casa con il proprio aguzzino, non hanno potuto chiedere aiuto o avere momenti di pace. Per questo il servizio dell’Associazione, oggi più che mai, deve essere forte e vigoroso affinché nessuna donna possa sentirsi mai più sola.

Rivolgendosi all’Associazione “Per Te” si può contare sul supporto di numerosi volontari nonché qualificati professionisti, tra cui psicologi e avvocati, che mettono a disposizione la loro professionalità a titolo gratuito.

Il nuovo direttivo porge i più sentiti ringraziamenti al Presidente uscente Francesco De Fazio «che i questi anni ha saputo guidare e rappresentare l’Associazione con fervente passione e grande impegno, costruendo una realtà importante per molte donne e sensibilizzando la collettività su un tema purtroppo sempre attivo. Un grande grazie va a tutti coloro che ci sostengono e che credono in noi per la realizzazione del grande sogno di accompagnare le vittime di violenza di genere verso sé stesse e verso la libertà, la serenità, la gioia, la vita».

Sono previsti numerose iniziative per i prossimi mesi a partire dalla seconda edizione dell’evento “L’amore non uccide” che si svolgerà nella Cattedrale di Lamezia Terme alle 10.30