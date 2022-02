Spengo le luci, accendo i miei diritti: domani la manifestazione di Confesercenti anche a Lamezia

“Ci siamo quasi, tocca ora alla provincia di Catanzaro dopo l’ottimo lavoro da parte dei colleghi di Confesercenti di Reggio Calabria, si è fatto tanto rumore oltre ad aver lavorato anche a proposte concrete arrivate agli organi competenti e istituzioni”. Domani, con un’azione coordinata da Confesercenti Catanzaro con in testa il presidente Vitaliano Mongiardo e membri della giunta, sia su Catanzaro corso Mazzini altezza Imperiale, Lamezia Terme Corso principale e Soverato- isola pedonale – alle 19 è stato chiesto di spegnere le luci delle attività per 10 minuti per ribadire di essere vigili e attenti alle imminenti manovre che il governo nazionale sta mettendo appunto per intervenire sul caro bollette, specificando che “non dev’essere un intervento “spot” ma prendere seriamente la situazione grave creata e inondare le aziende di aiuti su tutti i fronti. Da una crisi sanitaria abbiamo visto che se ne può uscire ma da una crisi finanziaria/economica dopo gli ultimi 2 anni di sfinimento crediamo che ci vorranno almeno 10 anni per ripulire le macerie che si creeranno”.

“Il momento che stanno vivendo le piccole e piccolissime imprese, soprattutto quelle che operano in territori da sempre svantaggiati, è drammatico. Senza un intervento deciso dell’Esecutivo che non si limiti a misure “spot” ma che tenga in considerazione un impianto strategico definito e di ampio respiro, moltissime aziende rischiano di chiudere nei prossimi mesi per l’impossibilità di sostenere i costi di gestione delle proprie attività a fronte di una contrazione dei consumi che nel 2020 ha generato mancati introiti per oltre 120 miliardi ai quali si devono aggiungere quelli del 2021 che ottimisticamente si possono valutare in almeno altri 40/50 miliardi e quelli dei primi mesi del 2022” si legge nella nota di Mongiardo.

“Aziende sane, che sono sempre state sul mercato in maniera competitiva, producendo utili, e che ora potrebbero non riuscire a superare questo tsunami economico che le ha colpite e le ha portate sull’orlo del baratro senza che gli si possa imputare alcuna colpa. Il combinato disposto della contrazione dei consumi, l’aumento esorbitante dei costi dell’energia e delle materie prime, la ripartenza della macchina tributaria, l’eliminazione della gran parte delle misure di sostegno, l’aggravamento della situazione pandemica e l’ulteriore giro di vite sulle norme per il contenimento della pandemia, hanno creato una sorta di tempesta perfetta dalla quale, a nostro parere, si può uscire solo con il sostegno strutturale dello Stato.

L’alternativa è la desertificazione economica e commerciale di intere comunità con tutte le negative ricadute occupazionali e sociali facilmente immaginabili, soprattutto in territori come il nostro dove, alle difficoltà finanziarie si aggiungono anche quelle ambientali che, da sempre, si sviluppano nutrendosi di difficoltà e bisogno. Ecco perché a questa protesta simbolica abbiamo voluto collegare una parte propositiva, la più importante, nella quale le consegniamo una serie di proposte chiare, scaturite dal confronto con gli imprenditori, durante il quale abbiamo ascoltato le loro esigenze cercando soluzioni pratiche e concrete agli enormi problemi che stanno affrontando. Una protesta e una proposta per rappresentare i diritti di chi ogni mattina, rischiando del proprio, contribuisce, per quanto possibile alle nostre latitudini, a creare ricchezza e occupazione” prosegue la nota.

Proposte per il sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica generata dall’emergenza pandemica