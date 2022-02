Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia: nuova edizione del corso di preparazione per l’Esame di Stato

Il 18 febbraio, presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti di Lamezia, prenderà avvio la quinta edizione del corso di preparazione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia Terme, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili territoriale.

“Il corso – dichiara il Coordinatore Scientifico e Presidente del Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili Francesco Moraca – si pone come obiettivo quello di fornire un valido supporto ai tirocinanti nello svolgimento delle prove attraverso un percorso di undici incontri in cui verranno trattate le principali tematiche che negli anni sono state oggetto dell’esame. Il programma di formazione – continua – che avrà un taglio pratico, si propone di completare le conoscenze e le competenze acquisite, durante il tirocinio, dagli aspiranti professionisti, in materia contabile-aziendale e giuridico-fiscale”.

“Anche quest’anno – sottolinea il Presidente dei Giovani Commercialisti lametini – siamo riusciti a proporre un’offerta formativa di qualità grazie ad incontri che saranno tenuti esclusivamente dagli stessi unionisti che negli anni hanno forgiato le giuste competenze e si sono distinti nell’ambito professionale all’interno del territorio e non solo. L’Unione Giovani Commercialisti – prosegue – facendo propri gli insegnamenti del compianto collega Franco Talarico, da sempre vicino ai giovani tirocinanti, ritiene fondamentale investire nella formazione di coloro che saranno i futuri professionisti di domani”.

“Il contributo dell’Unione Giovani negli anni – conclude Moraca -è sempre stato attivo e partecipativo all’interno della politica dell’Ordine lo dimostra il fatto che in aggiunta alle precedenti edizioni, al termine del percorso di formazione, verrà tenuto un convegno conclusivo che riguarderà il ruolo dell’amministratore giudiziario, figura oramai necessaria per la categoria professionale che vedrà il coinvolgimento di un relatore esterno esperto del settore. Tale argomento è stato ritenuto formativo sia in funzione alle necessità di rendere la professione del Dottore Commercialista inserita in un contesto che richiami il management aziendale sia come nuovo sbocco professionale”.