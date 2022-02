Il M5S di Lamezia Terme torna sul Piano Strutturale Comunale chiedendo un dibattito ad ora non possibile

Il M5S di Lamezia Terme torna sul Piano Strutturale Comunale, lamentando che «la nostra Città si trova a dover fronteggiare numerose sfide legate alla crisi economica, alla disoccupazione e al rilancio della competitività. Contemporaneamente deve allinearsi alle direttive europee in ambito di politiche ambientali per il raggiungimento degli obiettivi dell’Europa 2030 e si trova a dover risanare città e territori dai rischi ambientali e dal declino sociale, economico e culturale».

Si chiede «un dialogo pubblico con l’amministrazione seppur non facendo parte del Consiglio comunale, Vogliamo proporre iniziative pubbliche per informare e aggregare varie forze civiche e cittadini per rispondere adeguatamente, a questa illogica e inappropriata visione di questo piano, alle esigenze del territorio», chiedendo di «aggiornare i paradigmi di riferimento del PSC in un ottica della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni e la tutela degli animali come anche suggerito dal nuovo comma dell’art 9 della Costituzione, discusso e integrato in aula dal nostro portavoce locale Giuseppe d’Ippolito».

Si esprime «dissenso al consumo di suolo che espone il territorio ai rischi idrogeologici, a nuove edificazioni che svalutano il valore del già esistente per promuovere il recupero e risanamento del patrimonio storico con riferimento ai Borghi storici».

Si allega un video del 2017, ma quello che manca nel comunicato è però un fattore non secondario: l’unico attuale margine di manovra per il Psc è quello residuo sulle osservazioni che dovranno essere discusse in commissione consiliare e poi in consiglio comunale. Non ci sono altre modifiche possibili in questo momento.