Nuova Era pensa ad un recovery plan comunale per le opportunità offerte dal Pnrr

Se fino a pochi anni fa il claim era Lamezia Provincia, ora si alza il tiro e così il movimento politico “Nuova Era”, guidato da Eugenio Guarascio, pensa direttamente ad un recovery plan comunale per le opportunità offerte dal Pnrr lungo le 6 missioni contenute nel Piano nazionale rilancio e resilienza.

«Intercettare i finanziamenti di Next generation Eu – spiega Guarascio – che per la nostra città si aggirano attorno agli 800 milioni di euro deve essere un imperativo. Il primo step è sviluppare progetti coerenti alle finalità del Pnrr e per fare ciò diventa fondamentale la figura di un manager che affianchi e supporti la macchina burocratica in tutti gli step, dalla programmazione alla rendicontazione». Possibilità che però al momento non è possibile, visti i vincoli esistenti in via Perugini.

Per Guarascio «tutte le 6 missioni del Pnrr possono essere sviluppate per il territorio lametino» ed ha individuato «interventi mirati su digitalizzazione dell’apparato amministrativo della Pa, efficientamento energetico, valorizzazione delle Terme e realizzazione di un centro benessere ecosostenibile, rifacimento completo della rete idrica comunale, piano del colore sul corso Numistrano», richiami che già a sprazzi esistono tra i vari finanziamenti e progetti comunali.

Vi sono poi una serie di progetti che vedono Lamezia capofila di una rete di Comuni vicini con «la vocazione della città come centro funzionale e logistico dell’intera Calabria. In questa direzione vanno la realizzazione dell’intermodabilità stazione ferroviaria-aeroporto con un collegamento tra i due scali», ovvero un progetto che già è stato avviato dalla Regione ma che è fermo su un binario morto alla fase di progettazione, ma anche «la modernizzazione della Statale 18 che va da Amantea a Pizzo con la creazione di una grande pista ciclabile condivisa con gli altri comuni della Riviera dei tramonti; un centro di filiera e di ricerca sull’agricoltura e le biodiversità», il che sarebbe quanto programmato tra Agri Expo ed altri progetti nell’area industriale.