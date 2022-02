Mentre diversi servizi comunali dovrebbero essere garantiti online il gruppo di Forza Italia sollecita più attività in presenza

Secondo i consiglieri di Forza Italia, Matteo Folino ed Antonio Mastroianni, «il sistema delle prenotazioni per avere accesso al palazzo comunale di Lamezia Terme, predisposto durante l’emergenza pandemica al fine di limitare i contagi da covid-19, oggi si sta traducendo in un vero e proprio disservizio non consentendo ai cittadini di avere risposte alle proprie esigenze».

Si lamenta che «la struttura organizzativa messa in atto è tutt’altro che efficiente; decine di chiamate al giorno senza ricevere risposta e per chi riesce a prenotarsi i tempi risultano biblici. Anche per il rilascio di un semplice certificato occorrono settimane di attese».

Visto che le norme Covid rimangono vigenti, i due esponenti dell’opposizione constatano che «anche per chi si reca al palazzo di città la situazione non cambia, si assiste a lunghe code che costringono i cittadini ad attendere all’esterno del palazzo a qualsiasi condizioni climatiche e ad uscieri che devono ripristinare l’ordine e far rispettare le code, oltre a subire, senza averne colpa, le lamentele dell’utenza».

A questo si aggiunge che «la chiusura delle tre delegazioni, Sambiase, Nicastro e Sant’Eufemia, era stata messa in atto per ottimizzare l’efficienza dell’organico comunale e non creare dispersione nei servizi, ma ancora una volta si è rivelato l’ennesimo strumento che ha prodotto ulteriori disagi ai vari utenti», anche se non si dice che i tre stabili siano chiusi, oltre per carenza di personale, per inagibilità documentale delle strutture.

Si chiede per tale motivo di «trovare al più presto una giusta soluzione che vada incontro ai tanti cittadini proponendo l’installazione di totem eliminacode, l’individuazione di un ampio spazio all’interno del palazzo come sala d’attesa e un centralino più efficiente per smaltire le prenotazioni».

In realtà basterebbe spiegare che tramite Pec e servizi informatici si possono effettuare alcune delle pratiche che si prenotano per fare di persona, ma il Comune di Lamezia Terme si è adeguato a normative nazionali solo di recente.