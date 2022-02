Corso gratuito per una giovane all’Università “Bocconi” di Milano promosso dal Soroptimist Club di Lamezia Terme

Un corso di formazione gratuito all’università Bocconi di Milano destinato alle giovani donne. È quanto propone il Soroptimist club di Lamezia Terme, che anche quest’anno offre l’opportunità a una giovane donna lametina di partecipare gratuitamente al corso su “Leadership e genere: una sfida sostenibile” realizzato dalla scuola di direzione aziendale dell’Università commerciale Bocconi di Milano.

Il corso si rivolge a giovani donne di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29esimo anno di età al 28 febbraio 2022), in possesso di laurea specialistica o magistrale. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. L’ammissione alla selezione è subordinata alla presentazione di una domanda di partecipazione redatta su apposito modulo reperibile nei club Soroptimist o sul sito e che, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro il 28 febbraio alla segretaria del Club Lamezia Terme. Obiettivo del corso, che sarà tenuto da docenti della Sda Bocconi, è quello di valorizzare le potenzialità delle donne offrendo loro strumenti per affermarsi come valore aggiunto per la società del domani, in linea con le proprie aspirazioni e i propri sogni.

Il corso si articola in tre giornate di formazione realizzate in cicli rispettivamente nei periodi: 25,26 e 27 maggio; 15, 16 e 17 giugno e 29, 30 e 31 luglio. Il corso sarà svolto da docenti della Sda Bocconi e si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coinvolgimento delle partecipanti. Il Soroptimist international d’Italia riconoscerà alle candidate un contributo forfettario alle spese per un ammontare che verrà successivamente determinato. La Sda dell’Università Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti al corso.