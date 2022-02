Il Consiglio provinciale di Catanzaro unito per il risanamento finanziario dell’Ente

Il Consiglio provinciale di Catanzaro si è riunito in via straordinaria e urgente per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale secondo il disposto dell’articolo 243 bis del Tuel, passaggio indispensabile per consentire all’ente intermedio di proseguire sulla strada del risanamento finanziario inaugurata a novembre con l’adozione dello stesso piano. Due tappe consecutive, intervallate dall’approvazione del resoconto, che al 31 dicembre 2021 aveva evidenziato un ulteriore aggravamento del disavanzo, passato da 37 a 44 milioni di euro.

La volontà dell’Ente è, ovviamente, evitare il dissesto, con misure draconiane ma tali comunque di consentire l’esercizio delle funzioni fondamentali, compreso l’esercizio e la gestione autonome del bilancio. Come ha relazionato il dirigente del Settore economico, Salvatore Saraceno, la delibera portata all’attenzione dei consiglieri è accompagnata da una relazione divisa in due parti. La prima analizza le cause del progressivo disavanzo, la seconda espone i mezzi da attuare per il suo superamento, attraverso il contenimento delle spese e l’incremento delle entrate. Parte fondamentale è la predisposizione del piano delle alienazioni dei beni facenti parte de patrimonio disponibile dell’Ente. Il termine massimo consentito per il risanamento è di 10 anni, quindi da completare entro il 2030, anche se è auspicabile e pronosticabile un anticipo sui tempi. Intanto si farà accesso al fondo di rotazione, per consentire una liquidità di cassa tale da estinguere vecchi debiti e procedere alle spese di gestione comprese le spettanze al personale.

“La pratica impegna molto l’Ente. Lo ha impegnato nella stesura del Piano, e di questo va fatto un plauso a tutti i dirigenti, e lo impegnerà nel futuro, poiché occorre rispettare un cronoprogramma preciso e non modificabile”. Così il presidente Sergio Abramo, che ha completato quanto esposto dal dirigente, rispondendo anche agli interventi dei diversi consiglieri intervenuti: Gallelli per l’opposizione che, pur evidenziando alcune criticità da appianare, ha assicurato ampia collaborazione al fine comune della sopravvivenza dell’Ente, Costanzo, Mormile, Fazio, Mattia, Sinopoli.

Abramo non nasconde certo le difficoltà, ma apre uno spiraglio sul futuro dell’Ente, confidando, oltre che sui mezzi propri, anche sull’aiuto del governo che deve prendere in considerazione delle difficoltà delle Province in generale e in particolare della catanzarese, depauperata negli anni dagli effetti preversi della riforma Delrio e inguaiata dalla disattenzione tecnica su alcuni aspetti previsionali non sufficientemente indagati. “Abbiamo chiesto da tempo un incontro al viceministro Castelli – ha rivelato Abramo -. Se non riceveremo attenzione a breve ipotizziamo azioni di protesta anche eclatanti, quale può essere una manifestazione romana”. Il presidente si aspetta in questo senso sostegno da parte della deputazione catanzarese che finora non ha esercitato pressione eguale a quella esercitata dai deputati delle altre realtà locali.

“Abbiamo appreso della presentazione in Parlamento di alcune proposte che intendono portare sollievo alle Province in difficoltà confidiamo nell’assegnazione del fondino apposito con il quale contiamo di risolvere i problemi di cassa, che soffre parecchio dopo che il tesoriere ha proceduto al massimo delle anticipazioni – ha proseguito Abramo -. Da parte nostra abbiamo pagato gli stipendi di gennaio, grazie agli apporti del Comune di Lamezia con il quale si è chiusa una partita creditoria, mentre vanno avanti le transazioni con le Province di Crotone e Vibo, grazie alle missioni compiute dai dirigenti”.

Per quanto riguarda le alienazioni, il presidente ha specificato che il valore del patrimonio fissato nel piano è stato volutamente mantenuto sulle stime inferiori, per apparire da subito non toglie che a seguito delle necessarie perizie giurate esso non possa aumentare di valore.

Sulle singole voci costituenti i beni disponibili e da alienare nella volontà dell’Ente, non compaiono in essere le opere d’arte. Mentre ne fanno parte le quote di Sacal, mantenute finora solo per la loro considerazione come asset strategico.

La Provincia si adopererà presso la Regione affinché sia quest’ultima a rilevarle, a seguito della volontà del presidente Occhiuto di pervenire nuovamente al possesso della quota maggioritaria. Altrimenti potrebbero andare in dotazione della Città metropolitana di Reggio ovvero, in ultima istanza, di un pool di Comuni della provincia tra i quali suddividere il valore azionario che si aggira intorno a 1.400.000 euro. Sono nel piano di alienazione anche i tre impianti sportivi di proprietà provinciale: Poligiovino a Catanzaro, Polivalente di Squillace, Carlei di Lamezia.

È in vendita, infine, parte di Crisea, ovvero 200 ettari in sovrappiù dei 50 necessari all’attività dell’azienda agricola di ricerca e sperimentazione nel comune di Belcastro. Chiarito dal segretario generale Vincenzo Prenestini che, in ogni caso, ciascuna alienazione e vendita, deve necessariamente passare attraverso l’approvazione specifica del Consiglio provinciale, che con sole due astensioni, ha approvato il piano di risanamento.