Lamezia Bene Comune chiede una discussione corale per la futura gestione del parco della Piedichiusa

Consegnata ancora non in toto (manca l’area nord), e con anni di ritardi sulla tabella di marcia, il parco della Piedichiusa per il movimento Lamezia Bene Comune sarebbe «un altro tassello a quell’ampia opera di riqualificazione e valorizzazione dei centri storici che, negli anni di amministrazione del centrosinistra, grazie a una qualificata attività di programmazione e progettazione, ha consentito di intercettare importanti finanziamenti europei per avviare i lavori destinati a cambiare il volto del centro storico insieme al contratto di quartiere tra via Garibaldi e Torrente Canne», altra incompiuta in essere.

«Rivolgiamo un appello all’amministrazione comunale perché, prima ancora di inaugurazioni ufficiali, si discuta e si decida come custodire e gestire al meglio il nuovo parco perché possa essere punto di attrazione e luogo ideale per realizzare attività artistiche e culturali», continua il movimento, «non nascondiamo il rischio che luoghi così belli diventino preda di vandalismo e degrado quando al completamento dei lavori non segue immediatamente un’azione di valorizzazione e riqualificazione», come già avvenuto in altri interventi nello stesso centro storico di Nicastro.

«Chiediamo che si avvii subito una discussione, coinvolgendo i residenti della zona, il vicino istituto scolastico, le associazioni cittadine per gestire al meglio una realtà che contribuisce a migliorare la vivibilità del centro storico cittadino e ad arricchire l’offerta turistica e culturale della nostra città» conclude la nota.