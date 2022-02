Un raggruppamento di sigle ed associazioni si unisce in “Uniti per il Golfo di Sant’Eufemia”

Un altro raggruppamento di sigle ed associazioni si unisce in gruppo, questa volta “Uniti per il Golfo di Sant’Eufemia” costituito domenica 30 gennaio nell’Oasi del Lago Angitola per «siglare un’importante intesa, volta a creare un fronte comune e voce unica nelle azioni di tutela e salvaguardia del territorio e del mare calabrese» si spiega nell’annuncio.

«In vista dell’approssimarsi della stagione estiva, alla luce delle scottanti esperienze delle scorse estati, in cui il mare ha vissuto forme di inquinamento senza precedenti», spiega l’insieme di sigle, si pare dall’incontro sul mare tenutosi all’Istituto Nautico di Pizzo il 16 dicembre 2021, «in cui il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, dichiarava che c’erano le condizioni economiche a che l’annoso problema della depurazione fosse definitivamente risolto».

Non convinte le associazioni unite chiederanno di essere ricevute in Regione «per capire cosa di fatto sia avvenuto rispetto a quanto detto in quella sede. Si cercherà inoltre di interloquire e dare sostegno a tutti quei sindaci dei paesi costieri e montani, sensibili all’argomento, e di trovare intese con altre realtà associative o gruppi già costituiti in tutta la Calabria».

Al neo gruppo hanno aderito: WWF O. A. Vibo/Vallata dello Stilaro, Legambiente Lamezia, Lamezia Rifiuti Zero, Associazione Pinetamare Insieme, Slowfood Lamezia, Vitambiente Lamezia, LIPU Calabria, Plastic Free Calabria, Marevivo, Lamezia Logos & Polis, Comitato Ginepri, Costa Nostra.