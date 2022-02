Proposta di modifica alla viabilità per la scuola Media Nicotera e la Chiesa Maria delle Grazie arriva da Salvatore De Biase, ex presidente del consiglio comunale.

«A pochi metri dalla strada che scorre davanti alla Scuola Nicotera, è stata realizzata una nuovissima rete viaria, che potrebbe escludere, facilmente, il transito davanti all’Istituto Nicotera, per poi imboccare su Via Michele Pane e transitare nel vicinissimo sottopasso, senza pericoli e con facile scorrimento», denota De Biase, lamentando il traffico in zona da parte dei residenti e degli utenti di scuola, chiesa ed attività commerciali.

Si parla quindi di «auto parcheggiate dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola; auto parcheggiate di proprietari si recano a messa; soggetti in transito che imboccano tale strada e contestualmente, per come giornalmente succede, pericoli di ingorghi, proteste, clacson che suonano per il contestuale transito di mezzi pesanti».