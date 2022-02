Per la pace in Ucraina domani allo stesso orario a poca distanza due manifestazioni

Anche sulle manifestazioni per la pace si riesce in città a non coordinarsi, e per esprimere vicinanza all’Ucraina vengono annunciati due presidi, in contemporanea, a breve distanza fisica l’uno dall’altro.

Domani dalle 17 sull’isola pedonale si troveranno Cgil, Cisl, Uil, Pd, M5s, Progetto Sud, Lamezia Bene Comune, Federazione Pensionati Acli, Arci Lamezia, Legambiente, Nuova Era, Italia Nostra, Associazione malati cronici del Lametino, Lamezia Rifiuti Zero, Ambulatorio Solidale Prima gli Ultimi, Rete Civica Lametina, Amolamezia.

Stesso orario, ma davanti l’istituto scolastico, per Pax Christi; Azione Cattolica Diocesana; Anpi-Lamezia Terme; Cittadinanzattiva; Masci Lamezia T. 2 “don Pasquale Luzzo”; Associazione Non Una Di Meno; Associazione Culturale Il Chiostro; Primavera Della Calabria; Il Delta Soc. Coop. Sociale; Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali; Partito Della Rifondazione Comunista; Associazione Domus Bethaniae, Associazione E Sancta Lucia.

Non escluso che alla fine la manifestazione sia unica.