Lamezia Bene Comune contro l’autogestione al totem del Cup ospedaliero da parte di alcuni utenti

Portato a prova un singolo scatto davanti ad un totem funzionante, il Movimento Lamezia Bene Comune contesta l’attuale situazione in merito a «la prenotazione, il pagamento e l’effettuazione dei prelievi e delle prestazioni specialistiche all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme».

Se diversi dei servizi citati sono prenotabili online o in farmacia, secondo il movimento «la scena deprimente che si ripete ogni mattina all’ospedale lametino vede decine e decine di persone dover segnare a penna, su un foglio di carta volante, il proprio nome e il proprio cognome in attesa che si attivi dopo le 7.30 il totem per ritirare il numero di prenotazione del ticket e dei prelievi. Poi tocca a un privato cittadino, in attesa come tutti gli altri, leggere “ad alta voce” l’elenco in modo che, nell’ordine in cui hanno apposto il loro nome sul foglio, gli utenti in fila possano ritirare il numerino. In pratica, per circa due ore, da quando iniziano a mettersi in fila le prime persone giunte attorno alle 6, il tutto è affidato all’autogestione dei pazienti».

Un’organizzazione che non dipende dall’Asp, ma che all’azienda sanitaria viene imputata contestando «situazioni di assembramento come quelle in foto, e tempi lunghissimi che non consentono di effettuare in una stessa giornata il pagamento del ticket e il prelievo, visto che il laboratorio chiude prima delle ore 11. Se a chi abita a Lamezia si può astrattamente chiedere di venire il giorno prima a pagare il ticket per venire poi il giorno seguente soltanto ad effettuare il prelievo – fermo restando che i tempi di lavoro non a tutti lo consentono – non si può certamente chiedere a persone anziane e con evidenti difficoltà che vivono nei Comuni dell’hinterland di venire due giorni per ripetere la stessa fila».

Si chiede all’Asp di Catanzaro e alla dirigenza sanitaria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” «di intervenire subito per sanare una disorganizzazione generale che impedisce ai cittadini l’accesso a un servizio fondamentale visto che spesso, come nel caso dei prelievi, si tratta di esami propedeutici ad altri controlli e altri approfondimenti» e di «utilizzare subito e nel modo più efficace le risorse previste dal ministero della Salute e dalla Regione nell’ambito del piano operativo per il recupero delle liste di attesa».

Non si citano però le sezioni del sito dell’Asp che permettono sia la prenotazione delle visite specialistiche, che il pagamento del ticket, che sono online da tempo sia per normativa che per evitare le file contestate nel comunicato stampa.