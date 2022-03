Settimana decisiva per l’acquisto delle quote private di Sacal da parte della Regione

“Sono fiducioso perché abbiamo trovato un accordo di massima sul prezzo. Ci sono altri dettagli che stiamo discutendo, e che tanto dettagli non sono, perché incidono su questioni sostanziali, importanti. Ma confido nel fatto che finalmente da qui a qualche ora,o a qualche giorno, si possa concludere questa difficile trattativa. Suppongo che si chiuderà in questa settimana”.

Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla vicenda della trattativa per l’acquisto del pacchetto di quote della Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi, attualmente in mano ai privati.