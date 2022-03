“Sulla sanità vado avanti, non mi preoccupano le critiche”

“Ho trovato giacenti nei cassetti documenti che dovevano già essere inviati a Roma. Li ho tirati fuori e li ho inviati a Roma. Abbiamo concluso l’invio delle schede. Non mi preoccupano le critiche; devo lavorare producendo dei risultati e mi preoccupa, invece, il fatto di rendere visibili questi risultati nel più breve tempo possibile. Credo si sia capito che non mi faccio condizionare dalle critiche ma vado avanti con determinazione soprattutto sulla sanità”.

Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, commissario per la sanità in Calabria, alla domanda sulle critiche, avanzate ieri da parte politica e di un sindacato medico, in relazione alle scelte sull’utilizzo dei fondi del Pnrr per il settore sanitario.