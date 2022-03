Politica

“Ancora una volta i cittadini di Lamezia Ovest rimangono senza acqua corrente a causa della solita rottura dell’acquedotto Sambuco”

Il problema è che gli interventi annunciati non riguardano quella zona della città, e si era già evidenziato all'epoca come sarebbero stati solo parziali e non esaustivi.

«Ancora una volta i cittadini di Lamezia Ovest rimangono senza acqua corrente a causa della solita rottura dell’acquedotto Sambuco. La situazione è ormai diventata insostenibile e rappresenta una pagina vergognosa per la città», lamenta immo Gianturco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. «Eppure sono passati diversi mesi da quando il sindaco Mascaro e l’amministrazione comunale tutta rassicuravano il consiglio comunale su rapidi interventi di rifacimento della condotta, diventata ormai completamente obsoleta», ricorda l’esponente del partito della Meloni, «ma la situazione continua ad essere precaria. Invito la giunta comunale ad attivarsi celermente affinché si risolva il problema in maniera strutturale, definitiva e rapida, per ridare finalmente la giusta dignità ai cittadini residenti nell’ex comune di Sambiase». Il problema è che gli interventi annunciati non riguardano quella zona della città, e si era già evidenziato all’epoca come sarebbero stati solo parziali e non esaustivi. Avviati ma insufficienti i lavori sulla condotta dell’acquedotto Sambuco, gli stimoli dall’amministrazione comunale