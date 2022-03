De Biase esprime preoccupazione per le poltrone del cda in Sacal alla luce dell’aumento di quote regionali

In attesa del consiglio comunale annunciato ma non effettuato sulla Sacal, dovendo la Regione completare l’acquisto delle quote possedute dai soci privati per rispondere alle reprimende dell’Enac e non far decadere la concessione dell’aeroporto lametino, si interroga sugli sviluppi interni alla società Salvatore De Biase.

Per l’ex presidente del consiglio comunale il problema sarebbe politico-gestionale: «come saranno ripartite le quote? Il Comune di Lamezia Terme ne uscirà indebolito o continuerà ad avere un ruolo chiave?»

Domande che però avranno le risposte solo dopo la conclusione della transizione economica, visto che attualmente non vi è stato accordo tra le parti, e che riguarderanno dati numerici: a parte la Regione, nessun ente pubblico ha avuto la capacità e possibilità di poter ricapitalizzare per evitare il default finanziario societario, quindi le singole percentuali di chi non avrà immesso ulteriore liquidità andranno a diminuire.

Aspetto che, da Statuto vigente, però non muterebbe la composizione dei 5 componenti del cda: 2 privati, 1 Regione, 1 Comune Lamezia Terme, 1 a rotazione diviso tra Camera Commercio, Provincia e Comune di Catanzaro.

Se lo Statuto può essere sempre modificato in assemblea dei soci, il timore di De Biase è quello che «considerato il peso politico regionale di Cosenza, di Reggio Calabria e naturalmente di Catanzaro, Lamezia Terme che potrà fare? Continuerà ad avere un proprio delegato o il comune sarà escluso ed isolato?», anche se da capire come città che non figurano tra i soci possano avere peso politico in assemblea.

Per la Sacal il problema vero al momento è la grave crisi del settore degli aeroporti e le perdite in bilancio, non le poltrone del consiglio di amministrazione o la titolarità delle quote azionarie che interessano più al dibattito politico che alla gestione dei servizi e la tenuta economica di una società per azioni.