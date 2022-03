Il Partito democratico di Lamezia Terme chiede un restyling per via dei Piceni

Il Partito democratico di Lamezia Terme, che nei giorni scorsi ha eletto segretario cittadino l’avvocato Gennarino Masi, dichiara di voler «raccogliere le istanze dei cittadini nell’ambito di un nuovo percorso politico improntato, appunto, all’ascolto affinchè il Pd torni a essere un partito vicino alla gente e alla sue problematiche. In questo contesto, il Pd ha raccolto numerose segnalazioni di disagio pervenute dagli abitanti di via dei Piceni, in particolare per la mancanza di rete fognaria, una inesistente illuminazione pubblica e una strada colabrodo (che alle prime piogge diventa un pericolosissimo pantano) che mettono a repentaglio la sicurezza degli abitanti. A ciò si aggiunge il pericolosissimo innesto sulla strada principale viale Salvatore Raffaele».

Il Pd quindi chiede all’Amministrazione Comunale di «intervenire immediatamente per evitare che a causa di tutto ciò succeda qualcosa di grave per l’incolumità dei cittadini. Chiediamo che venga al più presto messo in sicurezza il manto stradale, installata l’illuminazione pubblica, che vengano prese misure affinché su via Salvatore Raffaele, nei pressi dell’innesto su via dei Piceni, che venga costruita una rotonda o almeno temporaneamente vengano istallati dissuasori di velocità», anche se la stessa arteria nel 2019 era stata inserita tra quelle della zona 30.

C’è poi, come già espresso in commissione consiliare, il problema di come gestire la manutenzione stradale e l’assenza di grossi margini di bilancio per creare nuovi interventi, mentre per il servizio dell’illuminazione pubblica si dovrà concludere l’affidamento esterno dopo la gestione della Lamezia Multiservizi.