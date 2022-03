Veglia di preghiera per la pace dell’Azione Cattolica della Parrocchia di San Raffaele

Fortemente addolorata dalla situazione in Ucraina e raccogliendo l’invito del Santo Padre, anche l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Raffaele, giovani ed adulti insieme, si è riunita per una veglia di preghiera per la pace. Accompagnata dal viceparroco, don Francesco Farina, la preghiera ha coinvolto i partecipanti con un percorso di invocazione di pace a progressivi livelli concentrici, il cui centro ed origine di ogni bene resta sempre il Vangelo.

«Ci auguriamo che cessi immediatamente questa pagina nera nella storia degli uomini, che le ragioni della fratellanza e dell’amore prevalgano sugli egoismi distruttivi, continuiamo a pregare per questo e ci facciamo promotori di atti concreti di solidarietà, in comunione con quello che la Chiesa e tutti gli uomini di buona volontà stanno facendo» dichiara Patrizia Ferrise, Presidente Azione Cattolica della Parrocchia di San Raffaele Arcangelo in Lamezia Terme