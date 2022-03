Il Pd lametino sposa la causa del Fc Lamezia Terme che chiede di non seguire gli atti amministrativi

Parte della politica lametina continua a schierarsi non con gli atti amministrativi vigenti ma con i post sui social, e così anche il Pd lametino sposa la causa della società gialloblu di serie D senza però che la stessa abbia avuto i presupposti per aver consegnato le chiavi dello stadio D’Ippolito all’amministrazione Mascaro, essendo il gestore un’altra società (la Vigor Lamezia ritiratasi dal campionato di Prima Categoria a dicembre, come testimoniato dalla proroga di gestione dell’ultimo mese dall’anno).

Si reputa che «il Sindaco ed i suoi assessori, ridotti a silenti funzionari, non sono in grado di dare l’indirizzo politico al governo della città» sostenendo che «le porte dello stadio si chiudono per la società sportiva più importante della città e l’amministrazione diffonde un comunicato burocratico che non entra nel merito delle questioni poste dal presidente Saladini», con buona pace quindi degli atti amministrativi e regolamenti da rispettare.

Secondo il Pd «la prima amministrazione Mascaro ha lasciato in eredità, alla commissione straordinaria, tutti gli impianti, nessuno escluso, privi di certificato di agibilità oggetto, in taluni casi, di provvedimenti prefettizi che ne hanno inibito l’uso», anche se la storia amministrativa risale agli anni precedenti ed ha più luci ed ombre anche vigenti.

«I campi sportivi “Remo Provenzano” e Fronti chiusi per inagibilità. Quando si creano le condizioni per riaprire queste strutture ormai abbandonate a se stesse da anni e anni?» si chiede il Pd, ma i finanziamenti richiesti dall’amministrazione comunale si sono persi con la terna commissariale, «ad oggi non è ancora chiaro quali e quanti altri impianti siano provvisti di agibilità ma, ancora più grave, non è chiaro quali siano gli indirizzi dell’amministrazione sulle concessioni o autorizzazioni all’uso degli impianti». La delibera sulle tariffe della giunta comunale è di un mese fa, anche se gli allegati non sono mai stati pubblicati, ma anche in questo caso c’è un regolamento comunale vigente che la causa gialloblu chiedeva di non rispettare. Di contro il Pd lamenta che «neanche il regolamento sugli impianti viene rispettato dall’amministrazione che procede a colpi di proroga di gestioni, sintomo dell’incapacità nell’esercizio del potere che impone scelte e soluzioni rapide ed efficaci. La carenza di personale è ormai un alibi dell’amministrazione Mascaro che rischia di cancellare lo sport agonistico e lo sport sociale e rischia di spingere le associazioni sportive della città -come sta già avvenendo- nei comuni vicini dotati di impianti moderni, funzionali e soprattutto di regole chiare di gestione».

Si dà anche una lettura “sportiva” della vicenda, sostenendo che «probabilmente, sull’episodio, non vorremmo credere che in questa scelta possa avere giocato un ruolo il Mascaro tifoso (della Vigor) anziché il Mascaro Sindaco», anche se andrebbe ricordato come a settembre c’erano 2 Vigor iscritte in Prima Categoria e l’Fc Lamezia Terme sia nato dal titolo del Sambiase, come che nè a settembre nè a dicembre nessun fronte politico fece presente la questione “D’Ippolito”.

In ambito politico si sostiene che «nulla si sa sull’attività del consiglio e delle commissioni consiliari in ambito sportivo, avendo registrato solo un atto di arbitraria spartizione per il rinnovo della consulta dello sport che non ha mai prodotto alcun documento di sintesi sullo stato e sulle prospettive dello sport in città», anche se sia la consulta che la discussione sulle tariffe come dei bandi di gestione in quarta commissione sono stati affrontati anche con la presenza del consigliere comunale del Pd attualmente in carica.

Il Partito Democratico «ha intenzione di elaborare un “libro bianco sullo sport in città” allo scopo di mettere a punto un documento che possa rappresentare la base di un diverso indirizzo politico della città che, facendo incontrare tutte le realtà sportive, sappia creare una “Città a misura di sport”, soprattutto sociale, avendo Lamezia potenzialità di crescita e risorse in questo campo. Per questo, il neo Segretario del PD affiancato con dirigenti con delega al settore, ha programmato incontri con il patron della FC Lamezia Terme e con le altre società di calcio, nonché con tutte le altre associazioni sportive, federazioni ed enti di promozione sociale, per confrontarsi con loro e riceverne ogni valido contributo». Magari qualcuno porterà anche degli atti amministrativi oltre ai comunicati stampa.