Prima giornata di raccolta di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina da parte della Lega

Nella giornata di Ieri si è tenuta la prima giornata dedicata alla raccolta beni di prima necessità per la popolazione ucraina nelle sedi cittadine della Lega. «In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, sono milioni gli sfollati che necessitano di un sostegno per affrontare questa grave situazione. Con spirito di solidarietà la Lega Lamezia, come quella nazionale, ha indetto una settimana di raccolta di beni da inviare al popolo ucraino» spiegano i referenti locali.

«Buona è stata la risposta della popolazione lametina alla nostra iniziativa, che ha contribuito con generosità, permettendo di raccogliere in poche ore una cospicua quantità di materiale», continua la nota, «con l’augurio che continui la solidarietà cittadina, continueremo fino a domenica la raccolta presso le nostre sedi di Sambiase e di Nicastro».