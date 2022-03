Otto marzo di rivendicazioni varie in Piazzetta San Domenico, di vicinanza al popolo ucraino sull’isola pedonale.

Davanti la Chiesa di San Domenico, attualmente chiusa per lavori di restauro interno, si sono ritrovate un centinaio di persone (in maggioranza rappresentanti di realtà non lametine, ma l’elenco degli aderenti annunciati era più lungo della resa effettiva) per sposare la manifestazione nazionale lanciata da Non Una di meno.

Parità reale di diritti sul mondo del lavoro per le donne, migliore gestione del welfare, politiche migliori contro le violenze di genere, netta condanna alla guerra in Ucraina i temi di base, sfociando poi anche in ambiti più ampi povertà, razzismo, diritti civili, patriarcato, liberalismo, capitalismo.

In occasione dell’8 marzo il partito di Fratelli d’Italia ha portato in sit in sull’isola pedonale la solidarietà, vicinanza e aiuti per il popolo ucraino, lanciando un gemellaggio con le donne ucraine che vivono nella città della piana, ed attualmente in prima linea per la raccolta di beni di prima necessità da mandare nei territori di guerra natii, donando loro mimose ed una targa.