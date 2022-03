Alternative al trasporto su gomma le “autostrade viaggianti” sollecitate dall’Associazione Ferrovie in Calabria

«La corsa folle del costo dei carburanti provocata dai terribili eventi bellici in Ucraina, probabilmente dalla prossima settimana, rischierà di portare alla paralisi pressochè totale del trasporto su gomma in Italia» teme l’Associazione Ferrovie in Calabria. «ad oggi, l’85% delle merci, in Italia, viaggia su strada, grazie alle politiche a dir poco scellerate portate avanti per decenni da Governi di ogni colore, che hanno praticamente annientato il traffico merci “diffuso” su rotaia che garantiva una notevole capillarità sul territorio nazionale. Chiaramente, non ha alcun senso rimuginare su eventi passati, in una situazione di estrema emergenza e tragedia come quella che, purtroppo, ci troviamo a vivere in queste settimane in Italia ed in Europa».

La proposta avanzata dall’associazione è quella di «”autostrade viaggianti” tra il Nord ed il Centro/Sud Italia, Calabria compresa. Le “autostrade viaggianti”, probabilmente poco note nel mondo dei non addetti ai lavori, sono molto semplicemente dei convogli merci composti da carri pianale ultrabassi, adatti al trasporto di interi tir ed autoarticolati che in specifici terminal si imbarcano autonomamente a bordo dei carri merci. In composizione a questi convogli, si trova normalmente anche una vettura cuccette, destinata agli autisti che, giunti a destinazione, riprenderanno in consegna i rispettivi mezzi pesanti».

Si ci appella così a Regione e Governo: «eventualmente attingendo anche alle risorse del PNRR, il Governo, possibilmente su impulso della Regione Calabria, potrebbe tentare di “tamponare” l’imminente emergenza abbattendo i costi del trasporto su gomma proprio attraverso questi convogli che, attraversando l’Italia e trasportando decine di mezzi pesanti per centinaia di km con dispendio minimo di energia (per lo meno se paragonato a decine di motori a combustione interna in spostamento per centinaia di km), porterebbero da un capo all’altro dello stivale, su rotaia, i mezzi su gomma che, giunti negli hub di interscambio, percorrerebbero con mezzi propri soltanto l’ultimo miglio, possibilmente entro i 100 km. In Calabria esistono diversi piazzali merci appartenenti a RFI o Ferservizi, che potrebbero essere velocemente adibiti al carico/scarico delle autostrade viaggianti: Cosenza Vaglio Lise, Crotone, l’ex scalo intermodale di LameziaTerme Centrale, il terminal container del Porto di Gioia Tauro, l’ex terminal auto al seguito (sebbene necessiti di modifiche più consistenti) di Villa San Giovanni . Tutte aree peraltro facilmente accessibili dalle principali arterie ed in particolare dall’Autostrada A2 SA-RC».