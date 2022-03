“Il Consiglio Comunale si sarebbe potuto tenete proprio a tutela di problemi reali”

Smorza le polemiche, avanzate ieri dall’opposizione, la maggioranza che appoggia il sindaco Paolo Mascaro.

«La nostra riflessione non vuole, in alcun modo, esprimere giudizi su legittime, seppur non condivisibili, scelte politiche della Minoranza consiliare. Ciò che abbiamo però appreso è che in Politica bisogna sempre avere davanti a noi la tutela del bene comune» si sostiene in una nota stampa, «precisiamo che la maggioranza consiliare è coesa e salda nel perseguire il bene della Città. Sulla vicenda appena scorsa del Consiglio Comunale, diciamo solo che ci trovavamo dinanzi a 4 Consiglieri di maggioranza assenti che avevano oggettive impossibilità a presenziare».

Si ritiene che «il Consiglio Comunale, a nostro parere, si sarebbe potuto tenete proprio a tutela di problemi reali, alcuni condivisi ed indicati dalla minoranza. Il Consiglio, tra l’altro, avrebbe discusso di problemi lavorativi di padri di famiglia e di possibili ricadute economiche sul territorio, nonché di finanziamenti per la messa in sicurezza di zone collinari cittadine a rischio idrogeologico, gravate attualmente da frane. Problemi reali e non tatticismi politici, legittimi, ma, ripetiamo, senza senso in un momento drammatico a livello mondiale».