Domenica mattina raccolta firme di Fratelli di Italia pro presidenzialismo e contro green pass e cartelle esattoriali

Torna a Lamezia Terme la proposta di Fratelli d’Italia sul presidenzialismo, con gazebo organizzato domenica in cui si potrà firmare anche per l’abolizione del green pass e la proroga delle cartelle esattoriali, mentre invece a livello nazionale il consiglio dei ministri è chiamato oggi ad intervenire sulle misure da prendere dopo la fine dello stato di emergenza fissata al 31 marzo.

“Siamo al fianco di Giorgia Meloni in questa importante riforma costituzionale. La rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con quasi tutto il Parlamento bloccato e impaurito dall’eventualità di tornare al voto, ha ridato nuovo slancio alla nostra proposta per l’introduzione del Presidenzialismo in Italia. Si riparte con la raccolta firme” sostiene Mimmo Gianturco consigliere comunale di Fratelli d’Italia, annunciando il gazebo allestito in Piazzetta San Domenico, dove sarà possibile firmare in presenza domenica dalle 10 alle 12:30 per la proposta popolare di modifica costituzionale per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.