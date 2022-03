Connessione wifi non funzionante per alcune classi del plesso di Francica lamentata da Piccioni

Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”, riporta le «segnalazioni da parte di famiglie di bambini dell’istituto comprensivo Ardito- Don Bosco, plesso Francica, sul mancato funzionamento della connessione internet e della rete WIFI, in particolare nelle classi ubicate al piano terra dell’edificio dove si trova anche il liceo classico “Francesco Fiorentino”. Questo significa non solo non poter utilizzare la LIM, non solo non poter accedere a Internet durante le ore di lezione ma soprattutto, alla luce delle ultime regole sulla scuola, non avere la possibilità di mettere in atto la Didattica Integrata a Distanza (DID) qualora vi siano casi positivi in classe».

Si lamenta che «proprio in questi ultimi giorni in una classe si sono registrati numerosi contagi, ma a causa del malfunzionamento della rete Wifi il corpo docente non è nelle condizioni di poter attivare il collegamento per i piccoli studenti costretti a casa dal Covid. Sappiamo che nei mesi scorsi le famiglie e il rappresentante d’istituto, interloquendo con la dirigente, si sono immediatamente attivati presso il Comune per ripristinare un servizio fondamentale per gli studenti e che, in una fase come quella attuale segnata da una ripresa dei contagi e con tanti bambini in isolamento causa Covid, diventa “indispensabile” per consentire ai bambini a casa di seguire la normale attività scolastica insieme ai loro compagni in classe. Ad oggi le criticità non sono ancora state risolte e le classi continuano a non disporre della connessione WIFI».