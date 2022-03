“I fanghi sono un aspetto, ma non il solo problema delle carenze del sistema depurazione calabrese”

Dopo i finanziamenti annunciati dalla Regione per favorire il corretto smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione, per il gruppo” uniti per il golfo” «i fanghi sono un aspetto, ma non il solo problema. Bisogna quindi agire, soprattutto sugli impianti di depurazione, investire risorse per mettere in efficienza gli impianti o crearne nuovi, laddove sono sottodimensionati. Creare figure competenti che affianchino gli uffici tecnici comunali, sprovvisti spesso di personale veramente qualificato in materia di depurazione. Indispensabile il rilevamento di tutta la rete fognaria, necessaria una mappatura di tutti gli abitati civili e industriali, eventualmente non collettati e, vista la presenza di tanti scarichi a cielo aperto, più volte denunciati e ignorati, intervenire, laddove non si depuri secondo legge. Bisognerebbe intervenire su quei fiumi attraverso i quali si scarica direttamente a mare, con una importante azione di controllo».

Si chiede quindi a più enti di avere finanzianimenti e risorse di personale che non si hanno.

«In ogni caso, al di là dell’adeguatezza più o meno significativa del provvedimento regionale, è importante rilevare che tutti gli organi istituzionali, preposti alla salvaguardia del mare, non possono più voltarsi indietro», sostiene il gruppo, «c’è una società civile, attenta, che ha preso finalmente coscienza di essere stata depauperata di un suo legittimo diritto, quale è quello di usufruire di un mare pulito, e per questo continuerà a farsi sentire e protestare. E’ in fase organizzativa, infatti, una manifestazione popolare, che si terrà a fine aprile, per sostenere il diritto al mare pulito».