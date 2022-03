«Finalmente è arrivato il momento di eliminare un pericolo pubblico, però non basta tagliare gli alberi ma, al più presto, bisogna riqualificare l’intera area di Piazza Garibaldi a Sambiase» sostengono gli esponenti del Nuovo Cdu, Giancarlo e Giuseppe Muraca.

«L’Ordine degli Agronomi e Forestali di Catanzaro e Calabria Verde, come è già accaduto per tanti altri Comuni, sono in grado di fornire piante di diverse specie, a costi pari a zero, ma non è da considerare solo l’aspetto economico bensì bisogna tenere presente tutti quegli aspetti che rendono alcune piante più adatte di altre. Bisogna solo chiedere e affidarsi a chi ha le giuste competenze e professionalità», sostengono i Muraca, ««il lavoro e il pericolo non finisce con l’abbattimento di questi pini, ma deve continuare con la riprogettazione e l’inserimento di nuove piante. Questo intervento dovrà ridare dignità, riqualificazione ambientale e sociale alla piazza».

Si reputa che «lasciare Piazza Garibaldi senza piante e con le radici affioranti e abbandonate, potrebbe creare altri pericoli per i frequentatori e per l’ambiente e, quindi, chiediamo di intervenire con rapidità e competenza. Saremo a completa disposizione dell’Amministrazione e degli uffici comunali, offrendo la nostra esperienza e le nostre conoscenze, per il bene di Lamezia Terme e di una zona che, purtroppo, spesso, è trascurata e abbandonata e non è oggetto di interventi migliorativi da molto tempo».