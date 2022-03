Venerdì Vincenzo Cutrì ha aderito alla Lega Salvini Premier

In occasione della consueta riunione del venerdì, in cui si è discusso di vari argomenti di interesse quotidiano, è stato presentato all’assemblea Vincenzo Cutrì il quale ha aderito alla Lega Salvini Premier, che immediatamente si è tesserato in presenza del direttivo e dei militanti.

Cutrì nel 2015 era subentrato nella carica a consigliere comunale di Lamezia Terme al posto di Giuseppe Paladino.

«Con l’adesione di Cutrì, si conferma l’apprezzamento del lavoro che viene portato a avanti da parte della Lega nel territorio Lametino, costantemente presente ed in mezzo alla gente» sostiene il partito.